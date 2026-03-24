24 марта 2026 в 15:15

МАГАТЭ намерено договориться о прекращении огня в районе ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено провести переговоры с российской и украинской сторонами о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Как сообщила пресс-служба организации в соцсети Х, причиной послужило повреждение питающей ЗАЭС линии электропередачи.

МАГАТЭ инициирует переговоры с РФ и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей ЗАЭС ЛЭП для проведения ремонтных работ, — сказано в заявлении генерального директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что энергоснабжение Запорожской атомной электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара 23 марта. По ее словам, станция функционирует в штатном режиме, подача электроэнергии осуществляется по двум высоковольтным линиям.

Ранее в понедельник о факте артиллерийского удара ВСУ по городу Энергодару сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Несмотря на инцидент, работа критической инфраструктуры атомной станции, а также ее сотрудники и местные жители не пострадали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
