МАГАТЭ намерено договориться о прекращении огня в районе ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено провести переговоры с российской и украинской сторонами о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции. Как сообщила пресс-служба организации в соцсети Х, причиной послужило повреждение питающей ЗАЭС линии электропередачи.

МАГАТЭ инициирует переговоры с РФ и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей ЗАЭС ЛЭП для проведения ремонтных работ, — сказано в заявлении генерального директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что энергоснабжение Запорожской атомной электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара 23 марта. По ее словам, станция функционирует в штатном режиме, подача электроэнергии осуществляется по двум высоковольтным линиям.

Ранее в понедельник о факте артиллерийского удара ВСУ по городу Энергодару сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Несмотря на инцидент, работа критической инфраструктуры атомной станции, а также ее сотрудники и местные жители не пострадали.