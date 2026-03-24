Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года

Многослойные и струящиеся ткани, в том числе шифон, органза и вискоза, будут самыми трендовыми весной 2026 года, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. При создании образов она порекомендовала основываться на настроении и любви к себе.

Сейчас у нас в моде легкие струящиеся ткани — шифон, органза, вискоза. Это перекликается с трендом на прозрачность, но не с тем бельевым, который был достаточно откровенным. Сегодня мы можем платье миксовать с различными накидками, а поверх накидывать еще свитер, — посоветовала Скороходова.

Она призвала изучить все свои преимущества и всячески подчеркивать их с помощью одежды и аксессуаров. Стилист напомнила, что отношение к себе важнее любых трендов, а мода — лишь инструмент, а не самоцель.

Ранее Скороходова заявила, что сумки непривычной формы, в том числе асимметричные или в виде мешка, и обувь с необычным носом или каблуком будут в тренде весной 2026 года. По ее словам, их можно интегрировать в элегантные образы, как классические, так и романтичные.