Стилист перечислила трендовые аксессуары весны 2026 года Стилист Скороходова: асимметричные сумки будут в тренде весной 2026 года

Сумки непривычной формы, в том числе асимметричные или в виде мешка, и обувь с необычным носом или каблуком будут в тренде весной 2026 года, заявила «Радио 1» стилист Анна Скороходова. По ее словам, их можно интегрировать в элегантные образы, как классические, так и романтичные.

Мы можем выбрать непривычные ботинки или сапоги, а, например, с необычным носиком — удлиненным, квадратным или округлым, который сейчас на пике популярности. Либо присмотреться к туфлям с необычным каблуком геометричной или квадратной формы. Так мы добавим акцент, который не будет раздражать и не будет смотреться чужеродным, — отметила Скороходова.

Она посоветовала не перебарщивать с аксессуарами. Их обилие может утяжелить и испортить образ. Некоторые женщины таким образом пытаются выглядеть богато, но получается обратный эффект, заключила эксперт.

Ранее Скороходова заявила, что весной оверсайз можно сочетать с приталенным платьем. Она отметила, что вещи свободного кроя все еще отвечают веяниям моды.