Дизайнер рассказала, как стилизовать оверсайз весной

Весной оверсайз можно сочетать с приталенным платьем, рассказала «Радио 1» стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Она отметила, что вещи свободного кроя все еще отвечают веяниям моды.

У нас может быть элегантное платье приталенного силуэта, поверх мы накидываем полупрозрачную накидку из струящейся ткани и еще наверх завязываем красивым узелком свитер. За счет этого мы опять работаем с приемом многослойности, — рассказала Скороходова.

Дизайнер посоветовала выбирать легкие ткани — шифон, органзу или вискозу. По ее словам, весной лучше дополнить образ яркими и оригинальными деталями.

Ранее стилист Алексей Еровой рассказал, что, чтобы не пачкать заднюю сторону брюк, лучше надеть небольшой каблук — это поможет избежать брызг от луж. Он отметил, что широкие брюки стоит отложить до сухой погоды.