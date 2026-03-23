23 марта 2026 в 10:42

Стилист дал советы, как не пачкать заднюю сторону брюк весной

Стилист Еровой: небольшой каблук поможет избежать брызг от луж

Чтобы не пачкать заднюю сторону брюк, лучше надеть небольшой каблук — это поможет избежать брызг от луж, рассказал РИАМО стилист Алексей Еровой. Он отметил, что широкие брюки стоит отложить до сухой погоды.

Чтобы разорвать этот порочный круг, выбирайте ботильоны с небольшим каблуком или скошенной пяткой. Они физиологично меняют угол отрыва стопы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на вашу одежду, — рассказал Еровой.

По словам стилиста, лучше отдать предпочтение изделиям из экокожи. Юбку или брюки из такого материала можно очистить одним движением влажной салфетки.

Ранее стилист Алексей Сухарев рассказал, что главными трендами весны стали вещи с низкой посадкой и принты в виде цветов. По его словам, также рекомендуется пополнить свой модный арсенал одеждой в горошек.

