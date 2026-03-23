Стилист дал советы, как не пачкать заднюю сторону брюк весной Стилист Еровой: небольшой каблук поможет избежать брызг от луж

Чтобы не пачкать заднюю сторону брюк, лучше надеть небольшой каблук — это поможет избежать брызг от луж, рассказал РИАМО стилист Алексей Еровой. Он отметил, что широкие брюки стоит отложить до сухой погоды.

Чтобы разорвать этот порочный круг, выбирайте ботильоны с небольшим каблуком или скошенной пяткой. Они физиологично меняют угол отрыва стопы от асфальта, и грязная вода летит вниз, а не на вашу одежду, — рассказал Еровой.

По словам стилиста, лучше отдать предпочтение изделиям из экокожи. Юбку или брюки из такого материала можно очистить одним движением влажной салфетки.

