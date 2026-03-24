24 марта 2026 в 14:56

«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения

Лондонский «Тоттенхэм» расстанется с главным тренером Тудором в ближайшие сутки

Игор Тудор Игор Тудор Фото: IMAGO/Chris Foxwell/imago-images.de/Global Look Press
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор покинет свой пост спустя чуть более месяца после назначения, сообщает журналист Пит О'Рурк в соцсети Х. По его информации, хорватский специалист уйдет из клуба в ближайшие 24–48 часов.

Хорват возглавил клуб 14 февраля, сменив на этом посту Томаса Франка. За время его работы команда провела семь матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.

Решающим фактором для руководства клуба, вероятно, стал разгромный результат в 31-м туре премьер-лиги. В домашнем матче «Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:3, после чего команда вплотную приблизилась к зоне вылета.

Главным кандидатом на замену Тудору, по данным источника, является бывший наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби. В «Тоттенхэме» рассчитывают убедить 46-летнего итальянского специалиста принять команду немедленно, не дожидаясь окончания сезона.

Ранее знаменитый бразильский нападающий Вагнер Лав официально объявил о скором завершении своей профессиональной спортивной карьеры в возрасте 41 года. Последним выходом форварда на поле станет матч его нынешнего клуба «Ретро» против «Сеары», запланированный на 28 марта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Еще один обвиняемый по делу о «Макфе» ушел на СВО
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

