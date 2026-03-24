«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения Лондонский «Тоттенхэм» расстанется с главным тренером Тудором в ближайшие сутки

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор покинет свой пост спустя чуть более месяца после назначения, сообщает журналист Пит О'Рурк в соцсети Х. По его информации, хорватский специалист уйдет из клуба в ближайшие 24–48 часов.

Хорват возглавил клуб 14 февраля, сменив на этом посту Томаса Франка. За время его работы команда провела семь матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.

Решающим фактором для руководства клуба, вероятно, стал разгромный результат в 31-м туре премьер-лиги. В домашнем матче «Тоттенхэм» уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:3, после чего команда вплотную приблизилась к зоне вылета.

Главным кандидатом на замену Тудору, по данным источника, является бывший наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби. В «Тоттенхэме» рассчитывают убедить 46-летнего итальянского специалиста принять команду немедленно, не дожидаясь окончания сезона.

