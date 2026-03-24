«Заставить выйти из конфликта»: назван главный рычаг давления Ирана на США

Цены на нефть являются единственным рычагом давления Ирана на США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, именно с помощью ценового фактора Тегеран может заставить Вашингтон выйти из конфликта.

США хотят понизить цены на нефть, а Иран — повысить. Для Тегерана ценовой фактор — единственный реальный рычаг давления на Вашингтон. Только так Исламская Республика может заставить Соединенные Штаты выйти из ближневосточного конфликта. Чем выше цена, тем дороже топливо на внутреннем рынке США. А чем больше стоимость на рынке, тем меньше поддержка республиканцев и администрации Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru). Представители Республиканской партии давят на американского лидера, пытаются заставить его выйти из конфликта, иначе они проиграют демократам на выборах. И для Ирана крайне важно дожать США, чтобы они ушли из региона. А сделать это можно, только если постоянно максимизировать цены, — пояснил Юшков.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их очень хорошими и продуктивными.