24 марта 2026 в 15:04

Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»

В США готовится к публикации книга-расследование о подрыве «Северного потока»

«Северный поток» «Северный поток» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Журналист газеты Wall Street Journal Боян Панчевски анонсировал выход своей новой книги-расследования под названием «Заговор против „Северного потока“». В соцсети X он заявил, что политический триллер на 300 страниц будет опубликован 15 июня.

В аннотации отмечается, что работа Панчевски детально рассматривает основные версии произошедшего, включая возможную осведомленность ЦРУ о готовящемся заговоре. Сам автор утверждает, что его книга прольет свет на скрытые факты.

Это геополитический триллер, который отвечает на все вопросы о самом масштабном акте диверсии в современной истории, — добавил писатель.

География релизов охватит не только Штаты, но и ведущие европейские страны: Великобританию и Германию. Стоимость издания в США составит почти $30 (2,4 тыс. рублей), а немецкие читатели смогут ознакомиться с материалами уже в апреле. Судя по анонсам, книга обещает стать важным элементом в дискуссии об ответственности за разрушение энергетической инфраструктуры Европы.

Ранее немецкий пенсионер подал иск против подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов СП — гражданина Украины Сергея Кузнецова. Причиной иска стал рост цен на газ. Немец намерен отсудить у фигуранта €3 тыс. (284 190 рублей).

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

