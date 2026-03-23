Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП» Пожилой немец требует от подозреваемого в подрыве «СП» €3 тыс. из-за роста цен

Пенсионер в Германии подал иск против подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «СП» — гражданина Украины Сергея Кузнецова — из-за роста цен на газ, заявил его адвокат Николай Катеринчук. По его словам, которые приводит украинское издание «Бабель», пожилой немец ждет от фигуранта €3 тыс. (284 190 рублей).

Появился экзотический иск от одного пенсионера, жалующегося на Сергея. Истец говорит, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на €112 (10 609 рублей. — NEWS.ru) в месяц. Он требует от Сергея заплатить €3 тыс., — сказал он.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в камере для особо опасных заключенных в Германии. Как сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, мужчину разместили в отдельной секции под усиленным контролем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позиция европейских государств по запуску уцелевшей ветки газопровода «Северный поток» не изменилась. По его словам, никаких признаков грядущих изменений не усматривается, однако европейцы уже задумываются о том, чтобы сдвинуть сроки по введению запретов на импорт сжиженного российского газа.