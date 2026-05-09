Названа самая популярная книга о Великой Отечественной войне Самой популярной книгой о ВОВ стала повесть Васильева «А зори здесь тихие»

Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала самым популярным художественным произведением о Великой Отечественной войне среди россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2026 года было продано более 20 тыс. экземпляров книги, рассказывающей о пяти молодых зенитчицах и их командире, вступивших в бой с немецкими диверсантами.

В число самых востребованных произведений также вошли роман Юрия Слепухина «Сладостно и почетно», посвященный событиям войны глазами немцев, детектив Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого…» о работе советской контрразведки и книга Ивана Белова «С привкусом пепла» о партизанском отряде 1942 года. Кроме того, в рейтинге оказались романы Юрия Слепухина «Перекресток» и «Тьма в полдень», посвященные жизни в оккупированном городе и деятельности молодежного подполья.

Среди детской литературы наиболее популярными стали «Сын полка» Валентина Катаева, «Девочка из города» Любови Воронковой и «Письмо с фронта. Рассказы» Анатолия Митяева.

