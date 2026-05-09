09 мая 2026 в 10:07

Названа самая популярная книга о Великой Отечественной войне

Самой популярной книгой о ВОВ стала повесть Васильева «А зори здесь тихие»

Граффити с изображением героев повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» Граффити с изображением героев повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» стала самым популярным художественным произведением о Великой Отечественной войне среди россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2026 года было продано более 20 тыс. экземпляров книги, рассказывающей о пяти молодых зенитчицах и их командире, вступивших в бой с немецкими диверсантами.

В число самых востребованных произведений также вошли роман Юрия Слепухина «Сладостно и почетно», посвященный событиям войны глазами немцев, детектив Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого…» о работе советской контрразведки и книга Ивана Белова «С привкусом пепла» о партизанском отряде 1942 года. Кроме того, в рейтинге оказались романы Юрия Слепухина «Перекресток» и «Тьма в полдень», посвященные жизни в оккупированном городе и деятельности молодежного подполья.

Среди детской литературы наиболее популярными стали «Сын полка» Валентина Катаева, «Девочка из города» Любови Воронковой и «Письмо с фронта. Рассказы» Анатолия Митяева.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники обнаружили запрещенную литературу в ходе проверки крупной партии детских книг из Великобритании. Всего в Россию ввезли 12,7 тонны словарей, карточек, плакатов и образовательных пособий общей стоимостью около 140 тыс. фунтов стерлингов (примерно 14 млн рублей).

