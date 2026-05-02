02 мая 2026 в 00:35

Германию обвинили в молчании о «терроризме» вокруг «Северных потоков»

NZZ: Германия замалчивает факты терроризма Киева на «Северных потоках»

Германия «пресмыкается» перед Киевом, замалчивая тему подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер. По его словам, сейчас ни у кого не осталось сомнений — подрыв трубопровода является актом «украинского государственного терроризма».

Гуйер напомнил, что генеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест подозреваемых. Один из них пребывает в следственном изоляторе и ожидает решения суда. Однако Германия не отказалась от отношений с Киевом, а, напротив, продолжает спонсировать Украину, пишут журналисты.

Возмущения не последовало. (Президент Украины) Владимир Зеленский не был объявлен врагом государства номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями, — подчеркнул главред NZZ.

По мнению журналиста, нет разницы, знал ли Зеленский о планах подрыва, одобрял ли он их или же нет. Украинский лидер ответственен за спецслужбы и спецназ своей страны, даже если они действовали самостоятельно, указано в статье.

Гуйер заявил, что осуждение теракта со стороны Германии стало бы проявлением самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть дипломатические возможности для выражения протеста.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт призвали Германию немедленно прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Поводом стали опубликованные данные журналистского расследования о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

