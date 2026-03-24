«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве

Бразильский футболист Вагнер Лав оставил заметный след не только в ЦСКА, но и во всем российском футболе, заявил NEWS.ru экс-игрок армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. Среди главных качеств спортсмена ветеран выделил юркость, техничность и смелость.

Звезда есть звезда. С его периодом в ЦСКА связаны большие успехи, в том числе Кубок УЕФА. Выдающийся игрок: небольшого росточка, но такой юркий, техничный, смелый. Сейчас бы ему было тяжело играть, останавливали бы руками только так. А тогда не справлялись. Вагнер оставил серьезный, заметный след и в российском футболе, и в армейском клубе, — сказал Пономарев.

Российским болельщикам Вагнер Лав запомнился как один из самых ярких легионеров в истории московского ЦСКА, за который он выступал с 2004 года. В составе армейцев бразилец провел 259 матчей, забив 124 гола и став соавтором исторической победы в Кубке УЕФА 2005 года. За время своей карьеры в России нападающий успел собрать внушительную коллекцию трофеев, включая три чемпионских титула и шесть кубков страны.

Ранее футболист официально объявил о скором завершении своей профессиональной спортивной карьеры в возрасте 41 года. Последним выходом форварда на поле станет матч его нынешнего клуба «Ретро» против «Сеары», запланированный на 28 марта. После финального свистка легендарный игрок не планирует покидать футбол окончательно и сразу пополнит тренерский штаб своей текущей команды.