24 марта 2026 в 15:12

В МАГАТЭ указали на повторное отключение ЗАЭС от российской ЛЭП

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Запорожская АЭС оказалась снова отключена от российской 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская», сообщила в соцсети X пресс-служба МАГАТЭ. Там отметили, что электроснабжение станции сейчас обеспечивает запасная ЛЭП.

ЗАЭС сегодня потеряла соединение с 750-киловольтной линией «Днепровская», — говорится в сообщении.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что энергоснабжение Запорожской атомной электростанции не было нарушено в результате артиллерийского обстрела Энергодара. По ее словам, станция функционировала в штатном режиме, подача электроэнергии осуществлялась по двум высоковольтным линиям.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день не представляется возможным. По его словам, процесс слишком опасен из-за особой уязвимости объекта. Речь идет о продолжающихся боевых действиях в непосредственной близости от станции. Он добавил, что перезапуск ЗАЭС до прекращения боевых действий равносилен «самоубийству». Именно по этой причине российская сторона не примет такое решение, заключил гендиректор агентства.

