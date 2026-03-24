Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 15:03

Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине

Политолог Безпалько: нет оснований говорить о прекращении помощи США Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Говорить о прекращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о чем ранее сообщали украинские журналисты, пока нет оснований, поскольку конкретные решения по этому вопросу еще не приняты, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, США продолжают передавать Украине разведданные и вооружение, а также обеспечивать связь через систему Starlink.

Пока не принято никаких конкретных решений об остановке военной помощи Украине со стороны США. Говорить об этом очень рано. Пока Соединенные Штаты по-прежнему передают разведданные со спутников, обеспечивают связь Starlink, отправляют вооружение, которое было закуплено по программе экс-главы Белого дома Джо Байдена. Это все просто заявления [об остановке поставок оружия], которые призваны влиять на общественное мнение в мире. Единственное можно сказать, что Киев не хочет выводить войска из ДНР. И вообще переговоры выглядят бесперспективными, поэтому РФ нужно просто оказывать давление на Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — пояснил Безпалько.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информации о месте нового раунда переговоров по Украине пока нет. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная.

США
Украина
Владимир Зеленский
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.