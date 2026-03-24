Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине

Говорить о прекращении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о чем ранее сообщали украинские журналисты, пока нет оснований, поскольку конкретные решения по этому вопросу еще не приняты, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, США продолжают передавать Украине разведданные и вооружение, а также обеспечивать связь через систему Starlink.

Пока не принято никаких конкретных решений об остановке военной помощи Украине со стороны США. Говорить об этом очень рано. Пока Соединенные Штаты по-прежнему передают разведданные со спутников, обеспечивают связь Starlink, отправляют вооружение, которое было закуплено по программе экс-главы Белого дома Джо Байдена. Это все просто заявления [об остановке поставок оружия], которые призваны влиять на общественное мнение в мире. Единственное можно сказать, что Киев не хочет выводить войска из ДНР. И вообще переговоры выглядят бесперспективными, поэтому РФ нужно просто оказывать давление на Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), — пояснил Безпалько.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информации о месте нового раунда переговоров по Украине пока нет. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная.