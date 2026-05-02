Более 10 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Более 10 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, еще 16 пострадали

В мексиканском штате Наярит произошло крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли 11 человек, еще не менее 16 получили ранения. По сообщению местной прокуратуры, шесть человек скончались на месте.

Также известно о пяти пострадавших в больницах. Среди раненых минимум четверо детей, чей возраст составляет от 2 до 14 лет. Пострадавшим оказывается помощь экстренными службами.

Причины ДТП на настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

