02 мая 2026 в 02:50

Более 10 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

В Мексике 11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом, еще 16 пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В мексиканском штате Наярит произошло крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли 11 человек, еще не менее 16 получили ранения. По сообщению местной прокуратуры, шесть человек скончались на месте.

Также известно о пяти пострадавших в больницах. Среди раненых минимум четверо детей, чей возраст составляет от 2 до 14 лет. Пострадавшим оказывается помощь экстренными службами.

Причины ДТП на настоящий момент устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

Ранее на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием бензовоза и трех грузовых автомобилей. Пострадали три человека.

До этого при ДТП на юго-востоке Москвы автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека выпали из машины, один из них скончался. Пострадавших доставили в больницы, у двоих диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы. У машины смяло передний бампер.

