24 марта 2026 в 10:56

Израильские ВВС атаковали жилой дом в Бшамуне

Израиль нанес массированные удары по семи районам в Ливане

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Израильские военно-воздушные силы совершили серию массированных налетов на южные окраины и юго-восточные пригороды Бейрута, сообщил Минздрав республики. Под удар попал квартал в районе Бшамун, на месте погибли два мирных жителя.

Удар был нанесен по одному из жилых домов, помимо двух убитых, еще пять получили ранения, — рассказали в ведомстве.

Бомбардировкам подверглись сразу семь кварталов города, включая Харет-Хорейк и Бурдж-эль-Бараджна, что привело к масштабным разрушениям многоэтажной застройки. Спасательные службы продолжают работу на местах происшествий, опасаясь, что количество жертв под завалами может возрасти.

До этого президент страны Джозеф Аун выразил негодование действиями Израиля, приведшими к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры и важных объектов на юге страны. В числе прочего он упомянул мосты через реку Литани.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самому маленькому ребенку было всего 10 дней.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

