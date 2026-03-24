Израильские ВВС атаковали жилой дом в Бшамуне Израиль нанес массированные удары по семи районам в Ливане

Израильские военно-воздушные силы совершили серию массированных налетов на южные окраины и юго-восточные пригороды Бейрута, сообщил Минздрав республики. Под удар попал квартал в районе Бшамун, на месте погибли два мирных жителя.

Удар был нанесен по одному из жилых домов, помимо двух убитых, еще пять получили ранения, — рассказали в ведомстве.

Бомбардировкам подверглись сразу семь кварталов города, включая Харет-Хорейк и Бурдж-эль-Бараджна, что привело к масштабным разрушениям многоэтажной застройки. Спасательные службы продолжают работу на местах происшествий, опасаясь, что количество жертв под завалами может возрасти.

До этого президент страны Джозеф Аун выразил негодование действиями Израиля, приведшими к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры и важных объектов на юге страны. В числе прочего он упомянул мосты через реку Литани.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самому маленькому ребенку было всего 10 дней.