«Оставил след»: Мостовой о завершении карьеры Вагнера Лава Мостовой: Вагнер Лав стал одним из лучших нападающих в истории ЦСКА

Завершающий карьеру 41-летний бразильский футболист Вагнер Лав стал одним из лучших нападающих в истории ЦСКА, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что спортсмен оставил след в истории клуба.

Наверное, один из лучших нападающих в истории ЦСКА. Конечно, он оставил след в истории армейского клуба, — сказал Мостовой.

Российским болельщикам Вагнер Лав запомнился как один из самых ярких легионеров в истории московского ЦСКА, за который он выступал с 2004 года. В составе «армейцев» бразилец провел 259 матчей, забив 124 гола и став соавтором исторической победы в Кубке УЕФА 2005 года. За время своей карьеры в России нападающий успел собрать внушительную коллекцию трофеев, включая три чемпионских титула и шесть Кубков страны.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что Вагнер Лав оставил заметный след не только в армейском клубе, но и во всем российском футболе. Среди главных качеств спортсмена ветеран выделил юркость, техничность и смелость.