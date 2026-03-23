«Остановить войну»: премьер Ливана о конфликте с Израилем Премьер Ливана заявил о стремлении завершить конфликт с Израилем

Руководство Ливана стремится к прекращению конфликта с Израилем, сообщил премьер-министр страны Наваф Салам после встречи с президентом Джозефом Ауном. Президент и премьер-министр Ливана обсудили израильскую агрессию, обстрелы мостов и изоляцию региона к югу от реки Литани. Также рассматривались меры поддержки вынужденных переселенцев и усиление безопасности в столице.

Я ежедневно в контакте с господином президентом, и мы все работаем над тем, чтобы остановить войну как можно скорее, — отметил Салам.

Ранее Джозеф Аун выразил негодование действиями Израиля, приведшими к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры и важных объектов на юге Ливана. В числе прочего он упомянул мосты через реку Литани.

До этого сообщалось, что Израиль и США нанесли авиаудары по территории Ирана, в результате которых погибло около 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедия была ярко продемонстрирована в сюжете иранского телевидения: под руинами разрушенного дома погибла семья с несколькими детьми, младшему из которых было всего 10 дней.