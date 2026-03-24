Конкурс на выполнение капремонта общежития «Военмеха» начался в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал открытый конкурс на выполнение капремонта общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Ф. Устинова, пишет «МК в Питере». Стоимость контракта начинается от 829,3 млн рублей.

Работы проведут по адресу: улица Бухарестская, дом № 142, корпус 2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля 2026 года, итоги подведут 10 апреля. Капремонт необходимо завершить до 2028 года.

Финансирование проекта предусмотрено за счет внебюджетных средств университета и рассчитано на два года — с 2026-го по 2028-й. Обязательное требование к участникам закупки — наличие опыта выполнения аналогичных работ.

