Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике

Углубление военного взаимодействия между Ирландией и Великобританией, направленное против России, может привести к дестабилизации обстановки в Северной Атлантике, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов в беседе с ТАСС. Так дипломат прокомментировал соответствующее совместное заявление, принятое по итогам недавнего британско-ирландского саммита.

Эти договоренности между Ирландией и Великобританией, безусловно, могут лишь дальше дестабилизировать регион Северной Атлантики. Ничего хорошего от этого ирландцам ждать не следует, — сказал Филатов.

Глава дипмиссии предупредил, что по мере реализации этих договоренностей на практике российская сторона будет делать соответствующие выводы. Он также выразил мнение, что Ирландия вряд ли сможет обеспечить себе повышенный уровень безопасности, идя по пути конфронтации с Россией.

Ранее британские СМИ писали, что иранский ракетный обстрел базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане стал угрозой национальным интересам Великобритании. Власти заявили, что действия Тегерана дестабилизируют ситуацию в регионе. При этом в Лондоне подтвердили, что разрешили США использовать базу Диего-Гарсия для ограниченных оборонительных операций.