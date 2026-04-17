17 апреля 2026 в 13:35

Отельер ответил, что ждет гостиничный бизнес в 2026 году

Отельер Прасов: часть гостиниц закроется до конца 2026 года

Часть гостиниц закроется до конца года, а туристический сезон станет напряженным для всей отрасли, заявил НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Он отметил, что в первом квартале этого года закрылись на 16,3% больше подобных компаний, чем годом ранее.

Я думаю, что 2026–2027 года будут довольно сложными. Нужно подготовиться, что какая-то часть индустрии [отельного бизнеса] будет закрываться, — рассказал Прасов.

Отельер подчеркнул, что причинами такого положения дел стали сокращение мер господдержки и охлаждение рынка внутреннего туризма. По его словам, ближневосточный конфликт также повлиял на поток иностранных гостей в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее сообщалось, что постояльцев отелей в России хотят защитить от произвольных штрафов за порчу имущества. Новый законопроект лишает владельцев гостиниц права удерживать оплату с карты или депозита без согласия туриста.

