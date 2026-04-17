Раскрыты последствия атаки БПЛА неустановленного типа на Энергодар

Житель Энергодара был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ неустановленного типа, сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. По его словам, пострадавшему оказали медицинская помощь.

В районе СНТ «Энтузиаст» произошла атака БПЛА неустановленного типа. В результате энергодарец получил ранение в ногу. Также повреждения получил автомобиль, — уточнил Пухов.

Ранее сообщалось, что обстановка в районе Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара остается напряженной. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что удары со стороны ВСУ не прекращались на протяжении последних суток.

До этого четыре мирных жителя пострадали в Белгородском и Шебекинском округах. Так, в селе Таврово дрон атаковал частный дом, в результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги. В городе Шебекино пострадали два человека: женщина, а также водитель грузового автомобиля. В селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки.