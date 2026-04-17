Удар по порту, смерть девочки, 18 лет за теракт: ВСУ атакуют РФ 17 апреля

За сутки над регионами России уничтожили 129 украинских беспилотников. Под Белгородом погиб мирный житель, еще 10 человек были ранены. В порту Туапсе начался пожар в результате атаки противника. В городе ищут под завалами 14-летнюю девочку. Суд приговорил уроженца Донецкой области УССР к 18 годам тюрьмы за теракт и госизмену. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 130 украинских БПЛА пытались ударить по регионам России за сутки

ВСУ продолжают атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. За сутки силы ПВО сбили 129 украинских дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, 48 из них были перехвачены с 08:00 до 17:00. Беспилотники пытались ударить по Белгородской, Брянской, Курской областям и объектам в Черном море.

За следующие три часа над четырьмя регионами РФ уничтожили еще 19 дронов, отметили в военном ведомстве. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области.

В ночь на 17 апреля средства ПВО ликвидировали 62 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ. Атаке БПЛА подверглись Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Новгородская области и Крым.

Десять мирных жителей были ранены за сутки под Белгородом

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, дрон целенаправленно ударил по мотоциклу в селе Ясные Зори.

«От полученных ранений водитель погиб на месте», — уточнил он.

По данным Гладкова, еще 10 человек пострадали за сутки в регионе. Один из них был ранен в результате обстрела села Архангельское: мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, ВСУ нанесли удар по зданию администрации Шебекино, в результате чего пострадали трое сотрудников.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках противника на Белгородскую область.

В Туапсе ищут под завалами тело 14-летней девочки

В порту Туапсе в результате ночной атаки ВСУ загорелось техническое оборудование. Пожарные ликвидируют возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В тушении возгорания принимают участие 177 человек и 56 единиц техники.

«Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы», — сообщили в оперштабе.

Из-за атак ВСУ на регион повреждения получили три социально значимых объекта, 52 частных дома и восемь многоквартирных, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале. Кроме того, спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома, разрушенного украинским дроном. По предварительной информации, под обломками может находиться 14-летняя девочка, которая числится погибшей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 22 человека, с ними работают врачи и психологи.

Тем временем СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Кубани, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах противником Краснодарского края.

Две женщины погибли в результате атак ВСУ в Херсонской области

Две женщины погибли за сутки в результате атак ВСУ на Херсонскую область, заявил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще три мирных жителя получили ранения. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По словам губернатора, ВСУ в течение суток обстреляли пять населенных пунктов региона, еще 14 деревень оказались под ударом БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах противника по Херсонской области.



Какие еще российские регионы подверглись атакам ВСУ

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Над Ленинградской областью в ночь на 17 апреля уничтожили 12 БПЛА, рассказал губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его данным, обломки беспилотников упали в Ломоносовском и Выборгском районах.

Три дрона сбили над Севастополем, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Уроженца Донецкой области УССР приговорили к 18 годам тюрьмы за теракт и госизмену

Военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 55-летнего Андрея Лазаренко, признанного виновным в покушении на теракт и государственную измену, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Донецкой области УССР, проживавшего в Мордовии», — уточнили в ЦОС.

По данным ФСБ, Лазаренко из идейных соображений решил оказывать помощь ВСУ и совершать теракты на территории России. Он начал сотрудничать с представителями украинских террористических организаций через Telegram. В ходе переписки мужчина предложил совершить поджог административного учреждения в Мордовии за денежное вознаграждение и содействие в возвращении на Украину. При попытке поджога мужчину задержали.

Читайте также:

НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки

Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия

«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО