Двое мирных жителей ранены при новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Наиболее тяжелые травмы получил житель села Архангельского: мужчину доставили в реанимацию с минно-взрывным ранением груди и живота.

Бригадой скорой доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельском. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Его состояние оценивается как тяжелое, — написал Гладков.

В селе Мелихово при уничтожении беспилотника пострадала женщина, получившая баротравму, — после оказания помощи медики отпустили ее на амбулаторное лечение. Серьезный урон нанесен и гражданской инфраструктуре региона. В селе Никольском дрон-камикадзе атаковал автобус, который в результате взрыва был полностью уничтожен огнем; водителю удалось спастись в последний момент. Кроме того, в городе Шебекино под удар попал коммерческий объект, где пострадали фасад здания и торговое оборудование. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия обстрелов на местах.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.