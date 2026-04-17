Силы ПВО сбили за ночь 62 украинских БПЛА над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 62 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, цели были уничтожены в небе над восемью регионами.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на город. На момент публикации были сбиты три воздушные цели. Он уточнил, что объекты уничтожили в районе Северной стороны и мыса Херсонес.