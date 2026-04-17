«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре Яшина: удары ВСУ вблизи Запорожской АЭС и Энергодара не прекращаются

Обстановка в районе Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, удары со стороны ВСУ не прекращались на протяжении последних суток.

Что касается обстрелов — за последние сутки факты ударов вблизи станции и Энергодара не прекращались, обстановка остается напряженной. К счастью, энергоснабжение города к вчерашнему вечеру было восстановлено. Город без малого двое суток находился в блэкауте, — сказала Яшина.

Ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев отмечал, что украинские власти своими атаками стремятся полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара. По его словам, ситуация на станции остается крайне сложной.

До этого Лихачев заявлял, что Запорожская атомная электростанция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением. По его словам, питание есть только на одной линии, а сама станция при этом постоянно подвергается рискам.