Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:57

«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре

Яшина: удары ВСУ вблизи Запорожской АЭС и Энергодара не прекращаются

Подписывайтесь на нас в MAX

Обстановка в районе Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара остается напряженной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, удары со стороны ВСУ не прекращались на протяжении последних суток.

Что касается обстрелов — за последние сутки факты ударов вблизи станции и Энергодара не прекращались, обстановка остается напряженной. К счастью, энергоснабжение города к вчерашнему вечеру было восстановлено. Город без малого двое суток находился в блэкауте, — сказала Яшина.

Ранее глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев отмечал, что украинские власти своими атаками стремятся полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара. По его словам, ситуация на станции остается крайне сложной.

До этого Лихачев заявлял, что Запорожская атомная электростанция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением. По его словам, питание есть только на одной линии, а сама станция при этом постоянно подвергается рискам.

Регионы
Запорожская область
Запорожская АЭС
блэкаут
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.