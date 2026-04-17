В Словакии раскрыли, когда начнут судиться с ЕС из-за запрета на газ из РФ

Словакия на следующей неделе подаст иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа, заявил министр юстиции республики Борис Суско на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3. По его словам, Братислава не согласна с процедурой принятия данного запрета.

На следующей неделе этот иск будет подан, — сказал Суско.

Он пояснил, что, по мнению словацкой стороны, такое решение должно было приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством голосов. Министр добавил, что ранее голосование по подобным вопросам всегда проходило по принципу консенсуса, однако на этот раз Евросоюз сознательно изменил процедуру, зная, что Словакия никогда бы не одобрила вводимые ограничения.

Ранее Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций ЕС против России из-за позиции по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркнул, что вопрос поставок нефти важен для всей Центральной Европы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Венгрия и Словакия не поддержали курс на разрыв связей с Россией, поскольку не намерены рисковать собственными интересами. По его словам, для Будапешта и Братиславы важны контакты с Москвой.