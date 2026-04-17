«Ты что натворила?»: суд оправдал осужденного за разврат против дочери

Верховный суд оправдал осужденного за совершение развратных действий в отношении собственной дочери 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Дениса Голова. Мужчина уверен, что его оговорила бывшая жена, чтобы завладеть квартирой в Санкт-Петербурге. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Денис Голов Фото: Фото из личного архива

Как в Санкт-Петербурге мужчину посадили за педофилию

В ноябре 2022 Дениса осудили по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы, Денис был осужден на 12 с половиной лет. Пока длились следствие и суды, три с половиной года он отсидел в СИЗО «Кресты», затем — в исправительной колонии общего режима в Башкирии.

Свободы он лишился из-за событий, произошедших однажды ночью в квартире, где жил с женой и двумя детьми.

«Я уложил четырехлетнюю дочку спать, затем пошел мыться. И тут слышу — шаги супруги и ее голос: „Папа в ванной, зайди“. Дверь резко открылась, и вбежала дочь, стала позировать кому-то. Я повернул голову и вижу, как супруга выбегает из ванны с телефоном. Спрашиваю: „Ты что, снимала что ли?“ „Вот ты и попался“, — отвечает жена»», — рассказал Денис в разговоре с NEWS.ru.

Через три с лишним недели после этого мужчина вместе с дочерью поехал в гости к бабушке в Башкирию. В аэропорту Пулково его задержали полицейские по обвинению в насильственных действиях в отношении ребенка. По версии следствия, опирающегося на видеозапись, сделанную женой (на данный момент уже бывшей), он открыто демонстрировал малолетней дочери половые органы.

Денис Голов с дочерью Фото: Фото из личного архива

«Когда мы поехали в дежурную часть, туда пришла бывшая супруга. Я спросил ее: „Аня (имя изменено, — NEWS.ru), ты что натворила?“» — делится мужчина.

При рассмотрении апелляции один из судей указал, что на видео заметно, как мужчина закрывается при появлении ребенка, рассказывает Денис, однако приговор остался без изменений. Несколько последующих лет он настаивал на пересмотре дела, отсылая письма депутатам, чиновникам и прокурорам. Материалы дела были переданы в судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ, и 4 марта 2026 года на новом судебном процессе он представил свою версию событий. В итоге судебное заседание закончилось отменой всех предыдущих решений. Через 10 дней Денис вышел на свободу.

Как произошло знакомство Дениса с женой

Денис рассказывает, что познакомился с Анной в 2014 году в родном городе Стерлитамаке. Женщина показалась ему очень порядочной, спокойной и красивой.

«Она растила двухлетнего мальчика от первого брака, работала в отделе кадров. К ее сыну я очень привязался и его полюбил. Сначала у нас были довольно хорошие отношения», — сообщает Денис.

В 2016 году пара поженилась, в браке купили через ипотеку квартиру. Спустя два года родилась общая дочь. Денис лично присутствовал на родах, перерезал пуповину и первым взял девочку на руки. По его словам, в 2019 году семья перебралась в Северную столицу. Сначала они снимали квартиру.

«Через год моя мать купила в ипотеку „евродвушку“ на Финском заливе на 14-м этаже, куда мы и переехали», — говорит собеседник NEWS.ru..

Как испортились отношения мужчины с женой, которая обвинила его в педофилии

Денис Голов с дочерью и сыном Фото: Фото из личного архива

Отношения между супругами стали портиться. Денис вспоминает, что его Анна любила красивую жизнь. В какой-то момент она стала требовать у мужа и свекрови переписать на нее квартиру, где они жили. Ей отказали. Тогда, со слов Дениса, женщина пообещала «действовать другим путем». Начиналось все вполне невинно: в какой-то момент она стала пропадать из дома. Мужчина рассказывает, что однажды дети сказали ему: «Как хорошо без мамы жить».

«Однажды ее брат „заботливо“ предупредил меня: „Если ты не поднимешь авторитет Анны в глазах детей, мы тебя посадим за педофилию“. Такие угрозы поступали мне неоднократно», — говорит Денис.

По словам мужчины, сначала всерьез эти угрозы он не воспринимал. Они стали жить в квартире как соседи, а не муж и жена. Два или три раза Анна писала на него заявление в полицию, будто он похитил ребенка, но никакого развития это не получило. Однажды Денис пошел гулять с детьми, а после возвращения обнаружил, что она оставила записку на холодильнике: «Погрей макароны, а я поехала чинить машину». Ее не было трое суток.

«После этого она позвонила мне и объявила: „У меня нашли онкологию, я в больницу ложусь“. Дома у нее пропали все платья и дорогая косметика, но никаких документов, подтверждающих диагноз, я не видел», — вспоминает он.

По словам мужчины, конфликт набирал обороты. Осенью 2022 года ему позвонил пасынок и попросил не приезжать домой, так как там "военные". Спустя несколько дней он нашел повестку в военкомат. «У меня инвалидность третьей группы из-за проблем с ногами, и потому к службе я не годен», — объясняет он. Вскоре произошел описанный выше инцидент в ванной. После него Денис оказался в СИЗО.

Денис Голов с сыном Фото: Фото из личного архива

Как сейчас живет мужчина, которого жена обвинила в педофилии

По словам Дениса, сейчас он находится у своей матери в Башкирии. Его приемному сыну сейчас 14 лет, дочери — восемь. Развод с ним Анна оформила в 2023 году, когда он уже был в колонии. Через полгода после этого она забеременела третьим ребенком и снова вышла замуж. По словам Дениса, в «квартире раздора» она сменила замки и установила видеокамеры. «В колонии я получал письма от детей. Сын писал, что они очень по мне скучают, жаловался, что часто мать бьет их», — рассказал мужчина (письма есть в распоряжении NEWS.ru).

Сразу после освобождения в конце марта Денис отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с детьми, но в квартиру его не пустили. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Илья Мартазов, представляющий интересы мужчины в гражданском деле о разделе имущества и определении места жительства детей. По его словам, на момент развода ипотеку они уже погасили.

«Мой подзащитный рассказал мне, что перед его обвинительным приговором матери Дениса позвонил мужчина, представившийся адвокатом жены, и сказал: „Перепиши квартиру в Санкт-Петербурге на мою подзащитную, или мы посадим твоего сына“», — утверждает защитник.

Жилье было куплено почти полностью на деньги матери Дениса, заявил адвокат. По его словам, на погашение ипотеки ушла лишь незначительная часть средств, оставшихся от квартиры в Башкирии, которую можно признать совместно нажитым имуществом.

«Сейчас эти средства экс-супруга пытается взыскать с матери Дениса. Это предмет одного из наших судов. Будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье 307 УК РФ (заведомо ложные показания) в отношении женщины. Максимальное наказание по ней может достигнуть пяти лет лишения свободы», — прокомментировал Мартазов.

Денис Голов с сыном Фото: Фото из личного архива

Что говорит адвокат женщины

Адвокат женщины Елена Геращенко в беседе с NEWS.ru рассказала, что в настоящий момент ими готовится «собственная публикация».

«Все заявления, которые к вам поступают, не соответствуют действительности. Мы представим фото- и видеоматериалы, которые, по нашему мнению, подтверждают информацию по поводу Дениса», — сообщила она.

