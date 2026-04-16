Жена обвинила мужа в педофилии за отказ переписать квартиру

Жителя Башкирии оправдали по делу о педофилии после вынесения приговора

Верховный суд РФ оправдал жителя Башкирии Дениса Голова, ранее осужденного по делу о педофилии, пишет РЕН ТВ. Он сообщил, что считает себя жертвой оговора.

Голов утверждает, что бывшая супруга сфабриковала доказательства. Он пояснил, что женщина неоднократно требовала переписать квартиру, оформленную на его мать.

Следствие полагало, что в ноябре 2022 года мужчина совершил развратные действия в отношении дочери. Основанием для возбуждения дела стала видеозапись, сделанная супругой в ванной комнате: на кадрах видно, как девочка вбегает к отцу во время мытья.

Суд первой инстанции признал Голова виновным и назначил ему 12,5 года колонии. В апелляции один из судей указал, что на видео заметно, как мужчина закрывается при появлении ребенка, однако коллегия оставила приговор без изменений.

Мужчина заявил, что адвокат предложил женщине реализовать этот план. Во время его пребывания в заключении бывшая супруга заняла квартиру, сменила замки и установила в жилье камеры видеонаблюдения. После обращения в высшую инстанцию удалось восстановить справедливость. Теперь освободившийся мужчина собирается подать в суд на экс-супругу.

Ранее в Тольятти более 30 лет орудовали черные риелторы. Они выкупали доли в квартирах и подселяли туда бомжей, которые превращали жилье в притон. Их соседи были вынуждены продавать жилплощадь и съезжать.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
