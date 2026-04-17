Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:53

Лишившимся домов в Туапсе предоставили временное жилье

Власти Туапсе подобрали временное жилье для лишившихся домов при атаке ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям Туапсе, оставшимся без домов из-за атаки дронов ВСУ, выделено жилье из маневренного фонда, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале. По его словам, коммунальные службы также продолжают разбирать завалы.

Люди, оставшиеся полностью без жилья, сейчас находятся в гостинице. Уже подобрали им жилье в маневренном фонде, — отметил он.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом, об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Этой ночью регион подвергся массовой атаке беспилотников. Власти разворачивают пункт временного размещения для жителей. Кроме того, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Также Кондратьев констатировал, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется. До этого Кондратьев сообщил, что здание детского сада в Дагомысе было повреждено в результате атаки ВСУ.

Регионы
Туапсе
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.