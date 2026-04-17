Трубопровод получил повреждения при атаке ВСУ на Туапсе

Трубопровод поврежден в микрорайоне Туапсе Краснодарского края в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава города Сергей Бойко в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Обломками БПЛА повредило водопровод на Варваринке, ведутся работы по восстановлению. Несколько сетей теплоснабжения, которые также пострадали из-за атаки, уже отремонтированы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туапсе спасатели и волонтеры разбирают завалы жилого дома, пострадавшего из-за ночной атаки беспилотника ВСУ. Под обломками может находиться 14-летняя девочка. На момент происшествия в доме находились мать и дочь. Женщине удалось выбраться и позвать помощь, однако подросток осталась внутри разрушенного здания.

До этого Бойко назвал количество поврежденных домов. По его данным, в результате атаки беспилотников были повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных, в которых проживают 122 человека. Местная жительница при этом рассказала, что во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту.