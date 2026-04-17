Минобороны: над тремя регионами России сбили 25 дронов ВСУ за семь часов

Минобороны: над тремя регионами России сбили 25 дронов ВСУ за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких регионов, сообщили в Министерстве обороны России. Инциденты были зафиксированы в период с 08:00 до 15:00 по московскому времени 17 апреля.

17 апреля с 08:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ленинградской и Курской областей, — сказано в сообщении.

Ранее склад загорелся в результате налета украинских дронов в поселке Ермилово. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что к ликвидации возгорания были оперативно привлечены пожарные расчеты из ближайших частей района, в ходе инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Также в результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и в Выборгском районе. Каких-либо последствий атаки на земле не выявлено, пострадавших также нет. К утру число перехваченных дронов выросло до семи.