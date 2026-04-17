17 апреля 2026 в 16:46

«По большой любви»: Самойлова прервала молчание после слухов о романе

Самойлова попросила поклонников не приписывать ей новые романы

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Блогер Оксана Самойлова заявила в своем Telegram-канале, что не следует приписывать ей романы с другими мужчинами. По словам знаменитости, она не против найти вторую половинку, но только при условии наличия сильных чувств. Самойлова подчеркнула, что не нуждается ни в каких проходных вариантах.

Пока что единственный человек, которого мне хочется выбрать — это я. У меня никого нет, нет никаких романов, нет никаких отношений. Я не буду разменивать себя на сомнительные интрижки. Если у меня когда что-то будет, то исключительно по очень большой любви и никак иначе. Не будет никаких проходных вариантов, чтобы не было скучно, чтобы заполнить пустоту. Я не хочу и не буду растрачивать ни секундочки себя просто так, — заявила знаменитость.

Ранее Самойлова в соцсетях поблагодарила подписчиков за поддержку после развода с рэпером Джиганом. По ее словам, истории фолловеров помогли ей почувствовать надежду на новые отношения.

До этого адвокат Александр Бенхин подтвердил, что Джиган имеет возможность обратиться в суд, чтобы попытаться забрать детей у своей экс-жены. Однако, по его словам, музыканту потребуется предоставить убедительные аргументы для обоснования иска.

Культура
Оксана Самойлова
личная жизнь
Джиган
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
