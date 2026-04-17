Депардье не смог доказать фальсификацию скандального видео о поездке в КНДР Monde: Депардье отозвал иск к France Televisions о недобросовестном монтаже

Французский актер Жерар Депардье отозвал свой иск против государственной телекомпании France Televisions, в котором он обвинял ее в недобросовестном монтаже репортажа о себе, пишет газета Monde со ссылкой на адвоката артиста Дельфину Мейе. Решение было принято 17 апреля в начале слушания в уголовном суде Парижа.

В декабре 2023 года телекомпания показала репортаж о поездке Депардье в КНДР, где актер допускал уничижительные высказывания в адрес женщин и непристойный комментарий о несовершеннолетней. Депардье опротестовал материал, заявив о подделке монтажа, и подал иск.

Адвокат сообщила, что актер отозвал иск не только против компании, но и против ее главы, авторов репортажа и заказавшей его фирмы. В France Televisions приветствовали это решение, отметив, что экспертиза исключила фальсификацию видео.

Депардье также является фигурантом других уголовных дел о домогательствах. В мае 2025 года суд приговорил его к 18 месяцам условно, лишил гражданских прав на два года и внес в реестр сексуальных преступников. Апелляция по этому делу состоится в ноябре 2026 года.

