Украинцев кинули в бой с пустыми магазинами: новости СВО на вечер 17 апреля

Украинцев кинули в бой с пустыми магазинами: новости СВО на вечер 17 апреля

Украинцев погнали в бой с пустыми магазинами и «подперли» заградотрядами, «Пионы» выжгли штабы ВСУ, а российские военные продвинулись сразу в двух регионах. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Солдат ВСУ без патронов загнали в ловушку под Харьковом

Как сообщил источник в российских силовых структурах, украинские военнослужащие оказались без необходимого запаса боеприпасов перед тем, как вступить в бой за населенный пункт Зыбино в Харьковской области. По его данным, противник был выбит силами штурмовых подразделений 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий группировки войск «Север».

Кроме того, источник отметил, что подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ оказались заблокированы на позициях у Зыбино собственными заградотрядами. Бойцы нацгвардии Украины жестко пресекают любые попытки отступления, несмотря на колоссальные потери и острый дефицит боеприпасов в рядах обороняющихся. Ситуация на этом участке фронта остается критической для украинской стороны, которая за последние сутки потеряла до 335 военнослужащих и десятки единиц техники, включая артиллерийские орудия и склады снарядов.

Российские «Пионы» выжгли штабы врага

Министерство обороны России сообщило, что расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Огневое поражение наносилось в рамках поддержки наступления штурмовых и мотострелковых подразделений.

По подсчетам ведомства, за последнюю неделю Вооруженные силы России также уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ. В операции принимал участие Черноморский флот.

Кроме того, российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

ВС РФ продвинулись в Харьковской области и ДНР

В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Зыбино и Волчанские Хутора в Харьковской области. Операцию провели бойцы группировки войск «Север».

Помимо этого, как сообщил военкор Юрий Котенок, российские подразделения, продвигающиеся на Красноармейском направлении, взяли под контроль шахту «Запорожская» в районе города Родинское в ДНР. Он уточнил, что объект находится к западу от населенного пункта. В МО РФ не комментировали эту информацию.

Герой России раскрыл сроки завершения боевых действий

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт на Украине может завершиться в течение месяца, если Европа прекратит помощь Киеву. По его словам, ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и военной техники.

Липовой подчеркнул, что даже зарубежные предприятия не могут помочь Украине. На этом фоне, по словам генерала, украинский президент Владимир Зеленский настойчиво обращается к НАТО и ЕС с просьбой значительно увеличить поставки боеприпасов.

