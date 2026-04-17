Успешное наступление у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 17 апреля

Российские бойцы успешно наступают у Красного Лимана сразу на двух участках: у Ставков и Дробышева, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 апреля?

ВС РФ наступают у Красного Лимана сразу на двух участках

«За истекшие сутки в самом Красном Лимане без существенных изменений, но наши военнослужащие сейчас очень активно действуют в районе населенного пункта Ставки, где идет зачистка местности и продвижение в южном направлении. Также есть определенные успехи некоторых подразделений, которые действуют в районе Дробышева — они также в южном направлении продвигаются», — сказал он.

Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и баллистические ракеты средней дальности «Орешник» признаны самым опасным и смертоносным оружием для Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, за последнее время в зоне спецоперации появился «целый выводок» эффективных ракетных систем, которые кардинально меняют расклад сил на поле боя.

«У нас за последнее время появился целый выводок эффективных ракет. Я начну, пожалуй, с самого популярного вида — это [оперативные крылатые ракеты] „Калибр“, активно работающие на поле боя. Также можно отметить „Кинжалы“. Это оружие последнего поколения. Российская гиперзвуковая ракета „Циркон“, которая поначалу разрабатывалась как оружие морского предназначения, сейчас „перебралась“ и на сушу. Но, пожалуй, самым опасным в безъядерном исполнении для ВСУ, конечно, сегодня является „Орешник“. Мы развернули его массовое производство и, естественно, пока держим в рукаве до тех времен, когда потребуется активное массированное использование этого оружия. Это самое опасное для врага вооружение», — сказал Баранец.

По его словам, помимо новых ракет, серьезную угрозу для ВСУ представляют и проверенные системы, такие как баллистическая ракета «Искандер», которая может применяться как в ядерном, так и в неядерном исполнении. Он добавил, что «Орешник» также может быть в двух видах компоновки боевой части.

ВСУ за сутки потеряли САУ Paladin и 11 наземных роботов

Подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки нанесли удары по технике и живой силе ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма. По его данным, среди уничтоженных целей — артиллерийские установки, беспилотники и роботизированные комплексы.

Как отметил Бигма, в результате действий общевойсковых подразделений, в том числе расчетов беспилотных систем, за сутки были ликвидированы до 190 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, установка «Гвоздика», буксируемая гаубица «Богдана-Б», два миномета и 11 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, по его словам, средствами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами были сбиты 16 беспилотников самолетного типа и 36 тяжелых боевых квадрокоптеров. Также, как уточнил представитель группировки, были выявлены и уничтожены 39 пунктов управления беспилотниками, станция спутниковой связи Starlink и два полевых склада с боеприпасами.

Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты РСЗО «Ураган» в составе группировки войск «Центр» сорвали проведение ротации живой силы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. По сообщению ведомства, в ходе проведения воздушной разведки армией России было выявлено скопление живой силы противника в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного ВСУ.

«После проведение доразведки было определено, что боевики ВСУ пытаются осуществить перемещение личного состава. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения противнику силами реактивных систем залпового огня „Ураган“, — говорится в сообщении.

