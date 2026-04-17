В Харьковской области подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ оказались заблокированы на позициях у села Зыбино собственными заградотрядами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Бойцы нацгвардии Украины жестко пресекают любые попытки отступления, несмотря на колоссальные потери и острый дефицит боеприпасов в рядах обороняющихся.

Ситуация на этом участке фронта остается критической для украинской стороны, которая за последние сутки потеряла до 335 военнослужащих и десятки единиц техники, включая артиллерийские орудия и склады снарядов. Источники подтверждают факты принудительного удержания личного состава на передовой.

Попытки бегства отдельных групп 113-й отдельной бригады территориальной обороны пресекаются, — добавил собеседник агентства.

При этом активные действия группировок «Север» и «Запад» продолжают методично уничтожать инфраструктуру и логистику ВСУ в регионе.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что из ста мобилизованных до реальной службы в ВСУ доходят лишь около 15 человек. По ее словам, большинство призывников отсеивается из-за взяток, массовых побегов из учебных частей и критических проблем со здоровьем.