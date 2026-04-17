17 апреля 2026 в 12:35

ВС России нанесли пять ударов по военным объектам Украины за неделю

Фото: МО РФ
С 11 по 17 апреля российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия.

Целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. В ходе боевой работы были поражены военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Вооруженные силы России также освободили два населенных пункта в Харьковской области: Зыбино и Волчанские Хутора. В пресс-службе Минобороны РФ раскрыли, что операцию провели бойцы группировки войск «Север».

Перед этим ведомство сообщило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА противника в Купянском районе. Огневое поражение наносилось в рамках поддержки наступления штурмовых и мотострелковых подразделений.

