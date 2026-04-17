17 апреля 2026 в 16:48

Жилой дом начал «расходиться» пополам в Нижегородской области

Два десятка человек эвакуированы из-за трещины в доме в Балахне

Жилой дом в Нижегородской области начал «расходиться» пополам из-за внезапно появившейся и стремительно растущей трещины, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел на углу трехэтажного здания, расположенного на улице Энгельса в городе Балахна.

Из дома были эвакуированы 20 человек, включая двух детей, сообщил источник. В региональном МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Специалисты оценивают состояние здания и выясняют причины возникновения трещины.

Ранее сообщалось, что в Чите силовики оцепили школу № 40, расположенную на улице Подгорбунского, 98. На месте дежурили бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники Росгвардии. Одна из комментаторов под постом написала: «Нас заминировали».

Позже стало известно, что педагоги эвакуировали детей из школы в Чите после сообщения о бомбе, которая оказалась муляжом. Подозрительное устройство с имитатором детонации и установленным на час таймером нашли на одном из этажей школы № 40. Из-за сообщения о возможной угрозе всех находившихся в здании на улице Подгорбунского экстренно вывели на улицу.

