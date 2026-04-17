Пропавших зимой рыбаков нашли в Азовском море

Тела двух пропавших рыбаков нашли в Азовском море, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Как сообщает источник, их искали с середины февраля.

Мужчины из Щелкино вышли в море во время шторма и не вернулись. По данным канала, тела прибило к берегу рядом с урочищем Насыр в Ленинском районе, откуда они отправились на рыбалку.

Связь с мужчинами пропала 12 февраля. К поискам были привлечены МЧС, КРЫМ-СПАС и полиция. Спасатели обследовали около семи километров побережья, позже к операции присоединились водолазы. Местные жители утверждали, что исчезнувшие рыбаки занимались браконьерством.

