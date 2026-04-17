17 апреля 2026 в 12:36

Пропавших зимой рыбаков нашли в Азовском море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тела двух пропавших рыбаков нашли в Азовском море, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Как сообщает источник, их искали с середины февраля.

Мужчины из Щелкино вышли в море во время шторма и не вернулись. По данным канала, тела прибило к берегу рядом с урочищем Насыр в Ленинском районе, откуда они отправились на рыбалку.

Связь с мужчинами пропала 12 февраля. К поискам были привлечены МЧС, КРЫМ-СПАС и полиция. Спасатели обследовали около семи километров побережья, позже к операции присоединились водолазы. Местные жители утверждали, что исчезнувшие рыбаки занимались браконьерством.

Ранее число погибших после паводков в Дагестане увеличилось до четырех человек. В Дербентском районе обнаружили тело пятилетней девочки.

До этого известный путешественник Юрий Маслобоев, прошедший Индийский океан на надувном катамаране, провалился под лед на Новосибирском водохранилище и погиб. Накануне спасатели обнаружили мужчину в воде в районе дамбы ГЭС, сердце удалось запустить, но спасти пострадавшего они не успели.

Регионы
МЧС
Крым
рыбаки
