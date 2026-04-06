Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 12:49

В Дагестане после паводка обнаружили тело еще одного ребенка

Тело пятилетней девочки обнаружили после паводка в Дагестане

Фото: РИА Новости / МЧС РФ по Республике Дагестан
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в результате паводков в Дагестане увеличилось до четырех человек: обнаружено тело пятилетней девочки в Дербентском районе, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации района. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала.

Обнаружено тело пятилетней девочки недалеко от села Мамедкала Дербентского района. Девочка родом из села Великент. Ребенка унесло течением после подъема уровня воды на участке федеральной трассы в районе поселка Мамедкала, — рассказали местные власти.

Ранее сообщалось, что около 120 пассажиров двух поездов эвакуируют в Дагестане. Решение принято из-за подтопления железнодорожного полотна на участке Махачкала — Дербент.

До этого МЧС сообщало, что в Дагестане погибли три человека. Еще одна женщина пропала без вести, ее поиски продолжаются. Также ограничено движение на трассе «Кавказ».

Кроме того, в Дагестане было возбуждено уголовное дело после гибели женщины и ребенка, которых извлекли из реки. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где впоследствии скончались.

Дагестан
дети
наводнения
паводки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.