В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов из-за наводнения

Около 120 пассажиров двух поездов эвакуируют в Дагестане, сообщает пресс-служба Минтранса региона. В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за подтопления железнодорожного полотна на участке Махачкала — Дербент.

Для этих целей используют пять автобусов, — говорится в публикации Минтранса.

Ранее власти Дагестана предупредили, что обильные осадки вновь вернутся. Глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС призвал усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района

Также в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций.