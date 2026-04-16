В Нижегородской области проверили состояние воды после вспышки норовируса

В Нижегородской области провели лабораторное исследование воды после вспышки норовируса, сообщает НТА-Приволжье. Согласно официальному заключению, вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Скорее всего, где-то произошло однократное попадание либо паводковых вод, либо сточных. Источник пока не найден, — рассказал глава местного самоуправления Сергей Бабинцев.

По итогам проверки специалисты установили, что вода безопасна по микробиологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям. Для гарантий безопасности жителям порекомендовали пить только кипяченую воду.

Ранее в правительстве России сообщили, что несоответствия гигиеническим нормативам рыбы и рыбной продукции, добытой в Черном море, не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора провели 1,6 тысячи исследований.