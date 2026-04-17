В Екатеринбурге чиновникам пригрозили лишением авто ради уборки города

Первый заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов пригрозил местным чиновникам лишением служебного транспорта из-за плохой уборки городских улиц, передает «Царьград». По его информации, замглавы города напомнил своим подчиненным, что в областном центре пройдет Международный фестиваль молодежи, который изначально планировался в другом месте.

Это доверие основано на уверенности, что город справится. Тем не менее должен сказать честно: на сегодняшний день город грязный, и наши улицы завалены мусором. <…> Я заберу машины у ваших заместителей. Пусть ходят пешком больше. Возможно, они увидят город не из окна автомобиля и осознают, что происходит вокруг, — возмутился Галямов.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля и успел проработать лишь неделю. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.