17 апреля 2026 в 16:49

В Екатеринбурге чиновникам пригрозили лишением авто ради уборки города

Заммэра Екатеринбурга пригрозил чиновникам лишением авто за плохую уборку города

Первый заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов пригрозил местным чиновникам лишением служебного транспорта из-за плохой уборки городских улиц, передает «Царьград». По его информации, замглавы города напомнил своим подчиненным, что в областном центре пройдет Международный фестиваль молодежи, который изначально планировался в другом месте.

Это доверие основано на уверенности, что город справится. Тем не менее должен сказать честно: на сегодняшний день город грязный, и наши улицы завалены мусором. <…> Я заберу машины у ваших заместителей. Пусть ходят пешком больше. Возможно, они увидят город не из окна автомобиля и осознают, что происходит вокруг, — возмутился Галямов.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля и успел проработать лишь неделю. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

Регионы
Екатеринбург
чиновники
уборка территории
