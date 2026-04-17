Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 16:52

СК начал проверку по факту смерти хоккеиста на тренировке в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Лодейное Поле Ленинградской области следователи начали проверку по факту смерти 50-летнего хоккеиста во время тренировки, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на СК России по региону. Мужчина почувствовал недомогание, ушел в раздевалку и скончался.

Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия. Специалисты не выявили каких-либо телесных повреждений на теле мужчины. Предполагается, что причиной смерти стало тяжелое заболевание. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Ранее следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели семи человек от отравления угарным газом в Пензенской области. При осмотре тел было установлено, что телесных повреждений на них нет.

Регионы
Санкт-Петербург
хоккеисты
Спорт
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.