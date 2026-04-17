Кириенко единогласно переизбран главой набсовета общества «Знание»

Кириенко переизбран председателем набсовета общества «Знание» на пять лет

Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко переизбран председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание», передает ТАСС. Решение было принято единогласно всеми делегатами съезда.

Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия». Срок полномочий переизбранного председателя наблюдательного совета составит пять лет. В материале указано, что на посты были избраны также четыре заместителя председателя — замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Ранее новый мэр Красноярска Сергей Верещагин вступил в должность. Он принес присягу в овальном зале администрации, ему вручили атрибуты власти, в том числе ключ от города. Новый глава Красноярска был избран на сессии городского Совета депутатов.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов информировал, что депутаты городского собрания избрали Станислава Трофимова новым мэром Чебоксар. По его словам, Трофимов временно возглавлял город с сентября этого года.