17 апреля 2026 в 16:42

Неизвестный груз заметили под крылом дрона-камикадзе ВСУ

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Под крыльями дронов-камикадзе FP-2, применяемых Вооруженными силами Украины, обнаружены неизвестные грузы, сообщил Telegram-канал «Осведомитель». Перехватить аппарат удалось операторам зенитных FPV-беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» армии России.

Авторы канала предположили, что грузами могли быть дополнительные боевые части либо контейнеры для сброса. Согласно имеющимся данным, базовая версия FP-2 несет боевую часть массой около 100 килограммов. Дальность полета такого аппарата составляет порядка 200 километров.

Ранее начальник расчета с позывным «Марик» сообщил, что расчеты постов воздушного наблюдения 34-й бригады начали использовать новейшие дроны-перехватчики «Елка» в Сумской области. Он отметил, что одним из достоинств летательного аппарата является наличие искусственного интеллекта.

До этого казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев, поставивший на СВО рекорд по уничтожению дронов «Баба-яга», заявил NEWS.ru, что среди используемых ВСУ беспилотников самыми опасными считаются «Баба-яга» и «Лютый». По его словам, все БПЛА-камикадзе, созданные на основе гражданских устройств, несут серьезную угрозу.

