17 апреля 2026 в 16:47

Бойцы СВО начали применять дроны «Елка» в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Расчеты постов воздушного наблюдения 34-й бригады начали использовать новейшие дроны-перехватчики «Елка» в Сумской области, рассказал argumenti.ru начальник расчета с позывным «Марик». Он отметил, что одним из достоинств летательного аппарата является наличие искусственного интеллекта.

Специально так рассчитали [траекторию], чтобы БПЛА противника пролетел край населенного пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало. Рассчитали так, чтобы вражеский беспилотник упал в поле, — рассказал начальник расчета.

Боец с позывным «Марик» подчеркнул, что «Елка» отличается экономичностью и скоростью. По его словам, беспилотный летательный аппарат не оснащен боевой частью — его действие основано на кинетической энергии.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» группировки войск «Восток» пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и объектам гражданской инфраструктуры. Военные не допустили поражения стратегически важных объектов в тыловой зоне.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
