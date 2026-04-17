Бойцы СВО начали применять дроны «Елка» в Сумской области

Расчеты постов воздушного наблюдения 34-й бригады начали использовать новейшие дроны-перехватчики «Елка» в Сумской области, рассказал argumenti.ru начальник расчета с позывным «Марик». Он отметил, что одним из достоинств летательного аппарата является наличие искусственного интеллекта.

Специально так рассчитали [траекторию], чтобы БПЛА противника пролетел край населенного пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало. Рассчитали так, чтобы вражеский беспилотник упал в поле, — рассказал начальник расчета.

Боец с позывным «Марик» подчеркнул, что «Елка» отличается экономичностью и скоростью. По его словам, беспилотный летательный аппарат не оснащен боевой частью — его действие основано на кинетической энергии.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» группировки войск «Восток» пресекли попытку противника нанести удары по тыловым районам и объектам гражданской инфраструктуры. Военные не допустили поражения стратегически важных объектов в тыловой зоне.