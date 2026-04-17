Раскрыто состояние полицейских после вооруженного нападения в Оренбуржье Двое полицейских находятся в стабильном состоянии после стрельбы в Оренбуржье

Состояние двух сотрудников полиции, пострадавших при задержании вооруженного мужчины в поселке Аккермановка Оренбургской области, стабилизируется, сообщило правительство региона в своем канале на платформе MAX. Речь идет о стражах правопорядка, доставленных в больницу Орска. Их посетил глава региона Евгений Солнцев.

Им оказывается вся необходимая помощь. По информации врачей, их состояние стабилизируется. Третий полицейский был доставлен в больницу Оренбурга, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 апреля, один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения. Открывший огонь мужчина скрылся. Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Силовики выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь.

В администрации Новотроицка сообщили, что автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе по полицейским, обнаружили в районе села Белошапка. Власти региона ввели ограничения на посещение населенных пунктов Губерля, Белошапка, Хабарное и Старая Губерля, где продолжаются оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого.