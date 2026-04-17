Авто подозреваемого в стрельбе по полиции обнаружили под Оренбургом

Автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе по полицейским, обнаружен в районе поселка Белошапка в Оренбургской области, сообщили в администрации Новотроицка. Розыск мужчины продолжается, жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка, — говорится в сообщении.

Власти региона ввели ограничения на посещение ряда населенных пунктов, где продолжаются оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого. Речь идет о Губерле, Белошапке, Хабарном и Старой Губерле. В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения. По данным местных властей, разыскиваемый может иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.

В четверг, 16 апреля, один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения. Открывший огонь мужчина скрылся. Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Силовики выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь.