17 апреля 2026 в 09:19

Авто подозреваемого в стрельбе по полиции обнаружили под Оренбургом

Автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе по полицейским, обнаружен в районе поселка Белошапка в Оренбургской области, сообщили в администрации Новотроицка. Розыск мужчины продолжается, жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка, — говорится в сообщении.

Власти региона ввели ограничения на посещение ряда населенных пунктов, где продолжаются оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого. Речь идет о Губерле, Белошапке, Хабарном и Старой Губерле. В результате стрельбы один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения. По данным местных властей, разыскиваемый может иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.

В четверг, 16 апреля, один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения. Открывший огонь мужчина скрылся. Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Силовики выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
